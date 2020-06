C’est dans l’émission live sur la chaine Youtube Dakarmatin de Pape Alé Niang que Bassirou Diomaye Faye,n*2 du parti PASTEF de Ousmane Sonko,défenseur des paysans de Ndinguelere dans l’affaire qui les oppose à l’homme d’affaire Pape Babacar Ngom,PDG du groupe SEDIMA.

Dans cette intervention sur ce dossier foncier chaud du moment,Sanslimitesn a suivit particulièrement l’intervention de Faye,nouveau avocat des paysans de Ndinguelere. Répondant à une question de Pape Alé sur une éventuelle rencontre de Bassirou Diomaye avec l’homme d’affaire,magnat de l’agro-industrie Pape Babacar Ngom,Bassirou Diomaye fera une révélation scandaleuse sur le caractère narcissique et égocentrique du PDG de sedima.

En effet selon lui apres avoir entendu qu’il allait s’exprimer sur le problème foncier qui l’oppose aux populations de Ndinguelere,Il m’a invité chez lui.J’y suis allé avec un des paysans de Ndinguelere,il m’a fait un récit de son grand parcours ,disant qu’il a commencé avec 60 milles et 100 poussins.Si aujourdhui le prix du poulet au Sénégal coûte tant c’est Babacar Ngom,si le prix du farine coûte tant c’est lui… Plus grave même il m’a même dit durant cette rencontre que le Sénégal ne comptait pas de fils plus valeureux que lui.Sic!!!