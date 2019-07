Révélation sur la relation entre Aliou Cissé et Djamel Belmadi

Incroyable destin! Aliou Cissé et Djamel Belmadi sont nés à un jour d’intervalle, les 24 et 25 Mars 1976, et ont grandi ensemble dans le même quartier à Champigny-sur-Marne (France) où ils sont devenus amis. Les deux amis d’enfance vont se retrouver vendredi en finale de la CAN 2019.

Belmadi et Aliou Cissé sont presque jumeaux

Les deux hommes se connaissent depuis tout petits. Ils ont grandi ensemble dans le quartier populaire du Bois l’Abbé. Si le sélectionneur des Fennecs est né à Bois l’Abbé, le technicien des Lions de la Teranga a d’abord vu le jour à Ziguinchor (Sénégal) avant de rejoindre le Val de Marne à l’âge de 9 ans. D’ailleurs, les deux amis sont nés la même année (1976) à un jour d’intervalle : le 24 mars pour Cissé, le 25 pour Belmadi. C’est dire à quel point ils sont très proches.

Le parcours de Belmadi

Les deux hommes ont chacun connu une carrière honorable. Djamel Belmadi, ancien milieu offensif a été formé au PSG avant de passer par plusieurs clubs (Martigues, Cannes, Vigo, Manchester City, Southampton, Valenciennes et le Qatar). Mais c'est à l'OM où il réussira le mieux (2000-2003). Déjà très volontaire sur le terrain, c'est naturellement qu'il deviendra entraîneur.

Le parcours d’Aliou Cissé

De son côté est passé par Lille, Sedan, le PSG, Montpellier, Birmingham, Portsmouth et Nîmes. Il a connu son heure de gloire avec le Sénégal avec qui il a joué les quarts de finale du Mondial 2002 et la finale de la CAN la même année. Retraité des terrains en 2009, il ne commencera à entraîner qu’en 2012. D’abord les jeunes du Sénégal avant d’être propulsé à la tête de der l’équipe A en 2015.