Révélation sur le nouveau poste que Macky va donner à Me Aïssata Tall Sall

Me Aïssata Tall Sall, qui a activement participé à la réélection du Président Macky Sall lors du scrutin du 24 février dernier, pourrait être récompensée par le chef de l’Etat. La présidente du mouvement «Oser l’avenir» est annoncée à l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) en remplacement de Abdou Karim Sall promu ministre de l’Environnement et du Développement durable. Le poste vacant pourrait revenir dès ce mercredi à l’ancienne porte-parole du Parti socialiste. Après Modou Diagne Fada à la Sonacos, MeAïssata Tall Sall, selon nos sources, va atterrir à l’Artp.

