Les infos ont été communiqués par les proches de Sokhna Aida Diallo qui sont très inquiets pour la dame qui est totalement recluse depuis l’annonce du khalif général.

En effet, sunubuzz rappelle que Serigne Mountakha lui a suggéré de passer directement par son guide spirituel qui est logiquement Serigne Cheikh Saliou Mbacké Gueule Tapée si cela s’avère nécessaire.

PUBLICITÉ

En d’autre terme le khalife demande à Aida Diallo qu’elle ne plus reçue en audience auprès de lui. La vie de la 3eme épouse du défunt marabout et guide spirituel des thiantacounes à complètement basculée. Et ce sont les proches de la dame qui révèlent : “Aida va très mal depuis la dernière sortie du khalife lui intimant l’ordre de venir le voir ou d’envoyer des personnes vers lui! “