Révélations de BBC : l’annonce de taille d’Aliou sall

Depuis quelques jours, des médias informent qu’Aliou Sall serait sur le point de démissionner de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), suite aux révélations de BBC le mettant en cause. Mais selon des sources dignes de foi, il n’en est rien.

Le maire de Guédiawaye est en poste.« Aliou Sall n’a pas démissionné. Il n’envisage pas de le faire et il ne le fera pas », soufflent nos informateurs. Dans une enquête intitulée « Un scandale à 10 milliards de dollars », la chaîne anglaise laisse entendre, notamment, qu’Aliou Sall a touché des pots-de-vin dans le cadre des opérations de cession de blocs pétroliers et gaziers au Sénégal. Ce, alors que son frère, le Président Macky Sall, venait d’accéder au pouvoir. Depuis la diffusion du reportage, de nombreuses voix invitent le maire de Guédiawaye à rendre son mandat et à démissionner de la Cdc, pour se défendre devant la justice.

“Je ne démissionnerai pas”

Senegal7