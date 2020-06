XALIMANEWS- Dans une chronique, Pape Ngagne Ndiaye sort de sa réserve pour décrier l’état actuel de la justice sénégalaise.

Selon le journaliste, le pouvoir judiciaire n’en est plus un au regard des derniers événements qui dévoilent, selon ses dires, que les juges dépendent, indirectement, de l’Exécutif qui donne les directives à son ministre de la Justice.

Pape Ngagne Ndiaye d’évoquer les différents dossiers dont ceux de Khalifa Sall et de Karim Wade qui, d’après lui, sont victimes du bon vouloir du Chef qui voulait, tout simplement, les écarter des différentes échéances électorales.

Mais le plus cocasse, dira Pape Ngagne, ce sont les cas d’Assane Diouf et de l’activiste Abdou Karim Guèye, malades et retenus en prison, et dont les destins sont directement liés à la mort de la liberté de la liberté d’expression et surtout de la justice dans ce pays.





