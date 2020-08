Les nouvelles autorités maliennes, après le coup d’État, discutent du possible exil du président Ibrahim Boubacar Keita, au Sénégal, a déclaré une source militaire malienne à Sputnik dans des propos relayés par le site d’information, Hausa.Legit.

« La possibilité de l’envoyer (Keita) au Sénégal est en discussion », a déclaré ce jeudi ladite source. Le coup d’État a commencé mardi dans une base militaire de Kati près de la capitale malienne, Bamako. Les rebelles ont arrêté le Premier ministre Boubou Cissé et d’autres hauts responsables du gouvernement. IBK a annoncé plus tard sa démission et dissout le parlement.

