Le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass déboursait 16 millions de F Cfa par mois pour la dépense quotidienne de nombreux ménages.

Connu pour sa générosité et ses ouvres de bienfaisance envers la population de Kaolack, Cheikh Ahmad Tidiane Niass, défunt Khalife de Médina Baye, en plus des moutons de Tabaski et des vivres qu’il offrait aux nécessiteux, assurait la dépense quotidienne de plusieurs familles kaolackoises.

16 millions…

Chaque mois, nous dit Seneweb, il débourserait plus de 16 millions de francs Cfa pour venir en aide aux populations. «Le médecin qui le suivait m’a dit qu’un jour, il a appelé un de ses fils pour faire la liste des familles à qui il donnait la dépense quotidienne. Et c’était une somme de 16 millions de francs Cfa. Il lui a donné des instructions pour qu’il distribue la somme aux familles», raconte Chérif Ass Aidara, petit-fils et Moukhadam de Baye Niass.

300 ménages…

«Il prenait en charge plus 300 ménages, sans que personne ne le sache. Même ce mois, il a réglé leur dépense avant de partir», confirme, pour sa part, le fils du défunt khalife, Cheikh Aliou Niass.

