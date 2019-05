Hier, on vous informait de l’accident causé par un camion et survenu à hauteur de Poste Thiaroye ayant causé quatre morts et trois blessés. On ignorait alors que l’une des victimes est Baye Fallou Cissé, un ancien du Groupe Excaf.

Serigne Fallou Cissé, né dans l’arrondissement de Colobane département de Kaolack, région de Kaolack le 13 mars 1955, était surnommé « sëtu maam » comme l’appelait affectueusement ses proches. Il était connu pour un architecte de la vulgarisation de la langue wolof.