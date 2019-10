On en sait un peu plus sur le militaire du 22e Bataillon de reconnaissance et d’appui (Bra) mort accidentellement à l’entrée de Pout, le 21 octobre dernier, aux environs de 20 heures. En effet, le défunt Souleymane Diatta dit Davido, âgé de 36 ans, est originaire du Sud du pays, plus précisément du village de Tendouck, informe le quotidien L’As dans sa livraison de ce mercredi.

Il séjournait à Thiès dans le cadre de la préparation d’une mission de maintien de la paix à laquelle il devait participer au Mali. C’est son village de Tendouck qui va accueillir sa dépouille mortelle. Au moment de l’accident, il était à bord d’une moto qui a été renversée par un car de transport en commun. Compte tenu de la violence du choc, il a rendu l’âme sur le coup.