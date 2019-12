La question à la fois alarmante et inquiétante de l’immigration clandestine, ne laisse pas insensible la population sénégalaise dans son intégralité, qui se trouve encore sous le choc, après avoir visualisé les vidéos qui ont fait le tour de la toile.

Parmi les préoccupations les plus actuelles des Sénégalais, se trouvent en bonne place celles relatives à l’immigration clandestine. Les Africains en général, et les Sénégalais en particulier, peinent à trouver une solution idoine, voire pérenne pour mettre un terme à ce cauchemar meurtrier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le quotidien Tribune a fait une descente dans la rue, pour recueillir la température émotionnelle des Sénégalais.

Zeyna Bop rencontrée dans la banlieue de la capitale, plus précisément à Diamaguène Sicap Mbao nous livre son sentiment : «Je pense que l’immigration clandestine est due au niveau de pauvreté très élevé. Les jeunes, hommes comme femmes, veulent aller en Europe, tout en espérant y trouver du travail. Ils veulent aider leur famille, pour lutter contre ce fléau. Il faut que nos dirigeants forment les jeunes aux métiers d’avenir, et en même temps penser à la mise en place d’entreprises où ils peuvent gagner dignement leur vie», explique-t-elle.

La réaction de notre précédente interlocutrice est presque similaire à celle de Mouhamadou Lamine Ndiaye : «C’est désolant, mais ce n’est pas la première fois que cela arrive ; c’est le nombre qui a changé, une soixantaine. Ce à quoi nous assistons actuellement, n’est rien d’autre que la résultante d’une mauvaise politique migratoire et d’une politique de développement inefficace des pays africains de départ. Ce qui me choque le plus, ce sont les réactions de nos dirigeants. Je suis choqué que notre président de la République n’a réagi qu’avec un tweet», s’indigne-t-il, avant de poursuivre : «Et je ne doute guère de la prochaine annonce de mesures, mais ce ne sera que du remix pour emprunter le jargon musical», se désole-t-il.

En attendant, une solution définitive, nombreuses sont les personnes qui portent le deuil, n’ayant même pas pu, en guise de consolation, se recueillir sur la tombe de leurs êtres chers perdus.

Comment s’organise les « voyages suicides » ?

La question relative à l’immigration clandestine inquiète plus d’un. C’est la raison pour laquelle la rédaction de Tribune a essayé d’approcher un parent de victime pour mieux comprendre comment se passent ces voyages irréguliers.

Alors qu’on croyait avoir démantelé l’état d’esprit de ces voyageurs irréguliers, survient soudain le naufrage que Florence Kim (porte-parole de l’organisation internationale des migrations en Afrique de l’Ouest -Oim) qualifie «de pire naufrage de cette année par voie atlantique».

Bossé Thiore, habitante d’un des villages impactés – Thiallane – dans la commune de Bassoul, explique le circuit qui existe autour de ce voyage illégal : «Nous qui habitons dans ces villages, et qui avons des frères pêcheurs connaissons bien l’immigration clandestine. Au début, les gens se rendaient au Maroc pour rallier l’Espagne, la distance était plus courte ; mais maintenant que le contrôle est devenu strict dans ce pays, ces jeunes migrants ont essayé de contourner ce problème et trouver une autre solution», affirme-t-elle, avec son visage devenu triste à l’entame de ses propos.

Avec beaucoup de mal elle réussit à poursuivre : «Comme lors de ce voyage, ils ont été en Gambie, plus précisément à Bara, lieu de départ. Mais comme vous l’avez constaté, ce ne sont pas juste les jeunes d’une seule localité qui ont péri dans ce drame. La mort de jeunes venant de la région de Kaolack a aussi été annoncée».

Sur les mécanismes de dissuasion de la part des familles, d’un ton désespéré, elle répond : «Vous ne pouvez avoir le moindre soupçon : ils ne communiquent à personne leur voyage, car ne voulant pas être dissuadés. La communication se fait dans un langage codé – « combat amneu », i.e., « il y a combat » -, les profanes ne peuvent pas comprendre. L’information passe et ceux qui veulent y aller se partagent toutes les informations. Rares sont ceux qui informent leurs familles. C’est toujours après les drames que nous avons les informations en détails».

Sur la question du coût financier, la dame de soutenir : «la participation s’élève à 200.000 Cfa, voire 250.000 Cfa. La mise collective servira à acheter à manger, du carburant etc.».

Très mal en point, des yeux écarquillés par la phobie ou le traumatisme, encore. La jeune dame de rajouter : «Nous avons perdu beaucoup de nos fils, amis, parents dans l’immigration clandestine, et ce qui choque le plus notre interlocutrice, la mort de cette femme qui fait partie de ce décompte du naufrage et habitante de son village.

Par ailleurs, elle interpelle les autorités étatiques, pour trouver une solution afin que la mer ne puisse plus noyer les enfants du pays.

Les solutions seraient-elles vaines ?