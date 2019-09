Son visage est peut être méconnu du grand public. Pourtant, en matière d’imamat, l’Imam Ratib de la mosquée Massalikul Jinane, n’a plus rien à prouver. « C’est un grand érudit et intellectuel qui a des connaissances avérées dans les Sciences islamiques. Il était aussi Imam dans la ville de New York aux États-Unis.

Il a été désigné depuis deux ans par feu Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké et Serigne Mountakha en était informé à l’époque », renseignent les journaux de ce mardi.

De plus, « il est le fils de Serigne Moustapha Lô de la famille de Serigne Ndame Abdourahmane Lô, un Cheikh de Serigne Touba qui a eu à enseigner le Coran et les Sciences islamiques à plusieurs fils de Cheikhoul Khadim. Sa grand-mère, Sokhna Mouslymatou Mbacké, est la fille de Serigne Touba, et sœur germaine de Serigne Mourtalla Mbacké ».

Pour rappel, les prières de Tabaski et de Korité ont été jusqu’ici dirigées par Serigne Moustapha Mbacké, à Massalikul Jinane. Mais à partir de vendredi prochain, jour d’inauguration de cette grande mosquée, c’est Imam Serigne Bassirou Lô qui sera à l’honneur.