Rewmi : le nouveau poste de d’Abdourahmane Diouf après avoir quitté Idy

On peut dire que le désormais ancien porte-parole de Rewmi a bien préparé son départ. Sitôt celui-ci officialisé, le Témoin annonce qu’Abdourahmane Diouf atterrit à la tête du Conseil des investisseurs sénégalais (Cis), un regroupement de patrons d’entreprises créé par Babacar Ngom (Sedima) et autre Ahmed Amar (Nma Sanders).

Abdourahmane Diouf va y remplacer Mohamed El Moustapha Diagne, dernier ministre de l’Economie et des Finances d’Abdou Diouf et ancien Inspecteur général d’Etat.

GALSEN221TV