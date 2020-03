Le présentateur de beIN Sports au Qatar, Richard Keys invite dans son propre blog les Reds de Liverpool à profiter de son titre de Premier League imminent tant qu’ils le pourraient, car bon nombre de leurs meilleurs joueurs, notamment Sadio Mané et Salah partiront bientôt.

Liverpool très proche du titre…

Liverpool est plus que jamais proche d’une consécration dans le championnat anglais, après 30 ans d’attente. Un sacre qui ne devrait pas tarder. Avec 82 points, les Reds qui marchent sur l’Angleterre, vont soulever le titre de champion en mai prochain. Les troupes de Jürgen Klopp (52 ans) comptent en effet 25 points d’avance sur leur dauphin, Manchester City.

L’ancien présentateur de Sky Sports, Richard Keys, est catégorique. La dissolution de l’équipe de Jurgen Klopp est imminente à cause des superpuissances espagnoles de Barcelone et du Real Madrid, qui n’ont cessé de manifester leur intérêt sur les deux Africains : Salah et Mané.

Les fortes analyses de Richard Keys

« Si le Coronavirus le permet, Liverpool célébrera le titre (Premier League), avec un Anfield bondé, dans seulement trois matchs à partir de maintenant. Profitez de la victoire de Liverpool. C’est bien mérité et ça fait bien trop longtemps, mais le problème est sur le point de commencer », a-t-il d’emblée expliqué, avant d’alerter les Reds. Keys, écrivant dans son blog personnel, affirme que Salah et Sadio Mané n’ont pas de temps l’un pour l’autre et s’attend à ce qu’ils quittent Liverpool avant le début de la saison prochaine.

« Mais alors quoi? Eh bien, c’est là que les ennuis commencent. Je crois que Liverpool devra aller à la guerre pour conserver ses précieux atouts. Ne croyez pas ce qu’ils vous disent à propos de Mané et Salah. Ils n’ont pas beaucoup de temps l’un pour l’autre. C’est pire que ça. Ils se détestent profondément. Les deux seraient beaucoup plus heureux de jouer dans une équipe sans l’autre. Alors comment cela se fait-il? Liverpool vend-il l’un et garde-t-il l’autre? Dans un monde idéal oui. Mais j’ai le sentiment que les deux pourraient être sur le point de partir. J’imagine que le Barça testera la détermination de Liverpool à s’accrocher à Mané. Et que pourrait-il faire d’autre à Liverpool? Salah pensera la même chose si le Real vient de l’appeler », a déclaré l’homme de 62 ans.

source: senego