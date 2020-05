Rihanna et Beyonce se sont prononcées sur la mort de George Floyd, l’homme noir décédé après avoir été coincé par un policier blanc à Minneapolis

Rihanna et Beyonce, Les chanteurs se sont rendus sur leurs pages Instagram respectives pour condamner le meurtre et ont exigé que d’autres accusations soient portées contre toutes les personnes impliquées dans la mort de George Floyd après que l’ancien officier de Minneapolis, Derek Chauvin, qui s’est agenouillé sur le cou de George Floyd jusqu’à sa mort, ait été arrêté et inculpé de meurtre au 3ème degré vendredi.

“Au cours des derniers jours, l’ampleur de la dévastation, de la colère, de la tristesse que j’ai ressenties a été pour le moins accablante!” Rihanna a écrit sur sa page, avec une photo de George. «Regarder mon peuple se faire assassiner et lyncher jour après jour m’a poussé à une lourde place dans mon cœur!»

Elle a poursuivi: «Au point de rester à l’écart des réseaux sociaux, juste pour éviter d’entendre à nouveau l’agonie qui fait cailler le sang dans la voix de George Floyd, implorant encore et encore sa vie !!! Le regard de séduction, la pure joie et l’apogée sur le visage de ce bigot, meurtrier, voyou, cochon, clochard, Derek Chauvin, me hante !! ”

“Je ne peux pas secouer ça! Je ne peux pas surmonter une ambulance qui arrête pour une arrestation, un ambulancier paramédical vérifiant le pouls sans retirer la chose même qui le gêne! Est-ce que c’est putain de normal ??? Si le MURDER intentionnel est la conséquence appropriée pour les «drogues» ou la «résistance à l’arrestation»… alors quelle est la conséquence appropriée pour MURDER ???! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery #BreonnaTaylor. “

Beyonce a également suivi sa propre vidéo sur son Instagram.

“Si vous voulez exiger plus de poursuites contre toutes les personnes impliquées dans la mort de George Floyd, cliquez sur le lien dans ma biographie pour signer la pétition”, a-t-elle exhorté les fans.

