361 millions de F Cfa ont été déboursés par le président de la République Macky Sall, pour indemniser les hôpitaux qui s’activent dans la lutte contre la Covid-19. Selon Source A, cette somme est répartie entre 7250 agents de santé qui recevront chacun 50 000 Fcfa par mois.

Voici comment cette argent sera distribué : l’hôpital Principal de Dakar se taille la part du lion avec plus de 46 millions que se partagent 932 agents. Le Dantec bénéficie de plus de 34 millions pour 684 agents et l’hôpital Fann dispose de 18 millions pour 366 agents.

L’hôpital de Thiès sera indemnisé à hauteur de 19 millions, Matam, 2 millions pour 50 agents et Touba, 9 millions pour 195 agents de santé.

