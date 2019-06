Riposte: Le parti Rewmi fusille Cledore Séne et le rappel son passé “GAN DOU YEWI BEUY”

« En voulant t’eriger en héros du pétrole et du gaz tu finis par être bannni de tout le monde si tu n’organises pas ta communication .

Je t’ai entendu hier faire allusion au non lieu total décerné à Idrissa SECK par la justice sénégalaise et tu semblait douter de la sincérité d’une telle décision.

Tu étais en prison CLEDOR.Tu t’es longuement absenté.Et nous tous nous savons comment tu as fait pour sortir de prison .

Idrissa SECK n’a jamais négocié sa libération ,au contraire il tenait à aller vers un procès. C’est la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice et la doyenne des juges Seynabou Ndiaye Diakhate qui ont délivré à Idrissa SECK les ordonnances de Non Lieu .

C’est pas parce que ta sortie de prison a été négocié que tout le monde est passé par là .

La situation nationale est très confuse .Les choses sont extrêmement graves mais il faut savoir raison garder et ne pas verser dans le médisance .

Bien que je te respecte et respecte tes convictions j’ai parfois peur rien qu’à entendre ton nom .Il faudra pas me donner davantage de raisons d’avoir peur de toi .

Je suis pas l’artisan de la censure mais en wolof l’adage dit

» GAN DOU YEWI BEUY «

Cledor Séne est devenu trop bavard .

Moi j’oublie jais l’assassinat de Mr Babacar Sète ni les voitures piégées de 1988 .J’ai tout en mémoire et malgré la loi EZZAN ce que tu as fait hier est si gros que je n’entends pas ce que tu dis aujourd’hui.

Laisse Idrissa SECK loin de tes schémas parce qu’au Rewmi il y a toujours des gens pour te répondre même s’ils risquent de finir comme Mr SEYE », signé Pape Fall du parti Rewmi