STOP aux Amalgames : Relevons le niveau du débat.

L’ignorance conforte la paresse intellectuelle de beaucoup. Et je m’en explique.

Depuis quelques mois, des crimes monstrueux sont commis dans notre pays pour ne pas dire dans toute l’Afrique à savoir, les crimes rituelles. Des crimes commandités et commis par d’innombrables adeptes d’une vie facile, d’argent facile, de pouvoir mystique.

De l’Afrique du Sud au Nigeria, aucun Pays n’est épargné. Et les raisons restent toutes identiques.

Il n’est pas interdit de donner son avis et opinion sur le sujet, bien au contraire.

Toutefois, faire un parallèle entre ses drames et certains cercles de réflexion ou organisations fermé ( franc-maçonnerie, jésuites, ordre de Malte, Opus Dei…) est un raccourci simple et dangereux. Dangereux car il en va de la liberté de tous.

L’anti-maçonnisme primaire de certains voudrait désigner la franc-maçonnerie comme commanditaire des crimes rituelles commis au Sénégal en raison de l’aspect secret et fermé de cet organisation.

Peuvent-ils apporter une preuve solide à ses accusations ? Non. Peuvent-ils explicitement désigner un membre ici au Sénégal qui serait Le commanditaire d’un crime ? Ou ayant eu recours à de telles pratiques? Non.

La maçonnerie est avant tout une société qui vise à enseigner une philosophie morale à ses membres. Le travail véritable en loge est une réflexion progressiste tant pour le maçon lui-même que pour la société dans laquelle il évolue.

C’est ainsi que les maçons français ont oeuvrés entre autre, pour la laïcisation de l’enseignement, de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, de l’extension du vote aux femmes…

La culture politique du secret n’est pas l’apanage de la Franc-maçonnerie. La Franc-maçonnerie, n’est ni une société clandestine, ni une société secrète – mais plutôt une société à secrets qui cultive la discrétion. Toute la société contemporaine est une société secrète » et « la modernité n’en finira jamais de sécréter du secret ». la Franc-maçonnerie développe une entraide interne réelle et une solidarité à relents caritatifs externe.

Ainsi, de s’interroger sur une organisation et son fonctionnement est une chose. Méconnaître son histoire, l’indexé ou accuser certains membres sans véritable preuve sur un sujet aussi grave que sont les crimes rituelles relève d’une paresse intellectuelle que certains bien-pensants devraient nous épargner. L’heure est à la sagesse et à un travail de fond pour une meilleure société et un meilleur devenir de l’ensemble de nos concitoyens sans distinction aucune.

FRATERNELLEMENT AMADOU GOUDIABY

CO-FOUNDER AMA.G BUSINESS INTERNATIONAL