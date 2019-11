La presse people en a fait ses choux gras. D’après plusieurs sources, Deontay Wilder, le boxeur champion du monde, aurait flirté avec Rita, la femme de Riyad Mahrez dans une boîte de nuit.

La scène se serait produite au Liv, une boîte branchée de Manchester dont raffolent les célébrités. Rita et Wilder se seraient croisés au coin VIP et auraient longuement échangé. A tel point que cela semblait de plus en plus intriguant.

«Ils discutaient intensément, riaient et plaisantaient, a raconté une personne sur place au Sun. On pouvait voir qu’il y avait une alchimie et une connexion réelle.» A tel point que l’une des sœurs de Riyad Mahrez présentes est allée la chercher pour l’éloigner du boxeur américain qui ne semblait pas vouloir abdiquer.