Le défenseur de Liverpool Andy Robertson a reconnu ses regrets sur la façon dont il a traité Lionel Messi lorsque les Reds ont battu Barcelone en Ligue des champions la saison dernière.

« Je regrette mon geste sur Messi »

La star de Liverpool , Andy Robertson, a admis qu’il regrettait la façon dont il avait traité Lionel Messi lors du choc de la Ligue des champions avec Barcelone la saison dernière. Le capitaine écossais a ébouriffé les cheveux de l’Argentin alors que les Reds ont réalisé une remarquable victoire au retour. Liverpool a ensuite remporté la Ligue des champions, battant Tottenham en finale.

Mais Robertson a insisté sur le fait que son traitement de Messi était hors de caractère et qu’il reviendrait et changerait sa façon d’agir s’il le pouvait.

« Quand je repense aux choses, je ne regrette vraiment rien parce que j’ai l’impression que tout est une expérience qui fait de vous ce que vous êtes », a-t-il déclaré au Daily Mail.

«Mais je repense à ce moment avec Messi comme un regret. Je n’aime pas le voir. Quand je l’ai vu après, j’ai été vidé. Je n’ai que du respect pour lui et Barcelone, mais j’avais besoin de quelque chose de spécial et si cette petite chose empêchait le meilleur joueur du monde de jouer à son plus haut potentiel. Mais je le regrette. Ce n’est pas moi en tant que personne. Ce n’est pas ma personnalité. J’ai peut-être dépassé la limite », a-t-il expliqué.