L’arrestation et l’emprisonnement au Paraguay pour faux passeport de Ronaldinho ont défrayé la chronique et ont peiné tous les supporters de la star brésilienne. Sorti de prison le 8 avril dernier, l’ancien Ballon d’Or est toujours assigné à résidence à Asunción, mais peut quand même s’offrir quelques libertés virtuelles. Il a fait son grand retour public sur Instagram puisqu’on le voit sur une story publiée sur son compte officiel délivrer un message de soutien au cheikh Turki Al-Sheikh, propriétaire du club espagnol d’Almeria. «Turki Al-Sheikh, bonne chance pour votre match. Utilisez des dribbles magiques», a-t-il expliqué tout sourire et plutôt en forme.

Le cheikh doit défier vendredi 29 mai l’homme d’affaires saoudien et ancien président du club local d’Al-Nasr Saud Al-Suwailem sur… FIFA 20. Un match de charité virtuel, qui a reçu de nombreux soutiens de stars du foot (Leo Messi, Diego Maradona, Ronaldo, Bebeto, José Mourinho ou encore Dennis Bergkamp), du cinéma (Dolph Lundgren ou Charlie Sheen) ou de la musique (Snoop Dogg), qui doit permettre de dégager des fonds pour une association visant à aider les populations les plus pauvres d’Arabie Saoudite. Le président d’Almeria s’est d’ailleurs déjà engagé à verser plus de 250 000 dollars d’aide.