Décidément, la question du choix entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’échappe à personne. Pour cette fois, c’est l’international attaquant allemand du Bayern Munich Thomas Müller qui a été invité à repondre à cette question. Alors qu’il donnait une conférence de presse à distance, l’une des questions qui lui a été posée était de savoir entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui est ce qu’il préférerait comme partenaire.

Face à cette question, Thomas Müller ne s’est pas creusé la tête. A la grande surprise, il a choisi son coéquipier Robert Lewandowski. en d’autres termes le coéquipier idéal, Müller estime l’avoir à ses côtés. Toutefois, le joueur allemand a reconnu la suprématie de Messi et Ronaldo:

« J’ai joué contre les deux, j’ai gagné contre les deux, j’ai perdu contre les deux. Ils sont très, très bons, ils sont spéciaux, ils ne sont pas comme de très bons joueurs normaux dans le monde du football. Ils sont exceptionnels. Toujours, tout au long de leurs 10 ans, ils marquent 50 buts chaque année. C’est fou », a expliqué la star du Bayern.

En ce qui concerne son cas personnel, Müller a indiqué son nouveau rôle: donner plus de passes et être moins à la conclusion des actions. « Avant on me mettait le ballon dans la surface et j’essayais de marquer. En ce moment, dans ma très bonne forme, j’aide plus à marquer des buts », détaille-t-il.

