Roy, du duo Siegfried et Roy, s’est éteint vendredi à l’âge de 75 ans, une semaine après avoir été testé positif au COVID-19.

« Aujourd’hui, le monde a perdu l’un des plus grands de la magie et j’ai perdu mon meilleur ami. Depuis notre rencontre, je savais qu’ensemble, Roy et moi allions changer le monde. Il ne pourrait pas y avoir de Siegfried sans Roy, ni de Roy sans Siegfried. Roy s’est battu toute sa vie, même lors de ses derniers jours. Je transmets ma reconnaissance sincère à l’équipe de médecins et infirmières du Mountain View Hospital qui ont travaillé avec héroïsme contre ce virus insidieux qui a finalement pris la vie de Roy ». C’est par ce communiqué, transmis à la presse américaine, que Siegfried a annoncé le décès à l’âge de 75 ans de Roy, son comparse depuis tant d’années.

Maîtres de l’illusion et célèbres pour leurs tours impliquant aussi bien des tigres que des éléphants ou d’autres animaux sauvages, Siegfried et Roy ont marqué de leur empreinte la scène de la magie de Las Vegas. Tous deux nés en Allemagne, Siegfried et Roy se sont rencontrés à la fin des années 1950 sur un navire de croisière où ils étaient employés pour donner des spectacles. Ils ont fini par s’associer pour se produire en Europe avant de prendre la direction des Etats-Unis pour poursuivre leur route. Naturalisés américains, les deux hommes se sont faits connaître à Las Vegas en montant sur scène dans les casinos. Une carrière à succès qui a connu un coup d’arrêt en 2003 lorsque Roy a été attaqué sur scène par un tigre blanc du Bengale. Plusieurs mois de convalescence lui ont été nécessaires pour reprendre pied.

Après une apparition en 2009, le duo a finalement annoncé sa retraite un an plus tard, en 2010. Tout en poursuivant, en particulier Roy, leur combat pour la sauvegarde des animaux.