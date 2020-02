Des avertissements météorologiques ont été émis pour certaines régions du Royaume-Uni, car la tempête Ciara devrait entraîner de fortes rafales et de fortes pluies au cours du week-end.

Des avertissements jaunes de vent ont été émis samedi par le Met Office pour les régions du nord-ouest du Royaume-Uni. Dimanche, il a également mis en garde contre les perturbations des voyages et les éventuelles coupures de courant dans certaines régions.

Les prévisionnistes ont déclaré que la tempête apporterait un temps perturbé et perturbateur samedi soir et dimanche. Les voyageurs pourraient s’attendre à des retards dans les services de bus et de train et à de possibles fermetures de routes.

Les voyageurs ferroviaires ont été avisés de ne pas voyager dimanche dans certaines régions du Royaume-Uni. Des restrictions de vitesse de 50 mph ont déjà été imposées sur la ligne de la côte est entre Londres et l’Écosse, avec des trains plus lents, ce qui signifie que la moitié des services ont été annulés à l’avance. LNER a déclaré que les passagers avec des billets réservés pouvaient voyager à d’autres dates ou obtenir un remboursement complet sans frais.

Network Rail a déclaré que les passagers à travers le pays devraient vérifier que leurs trains circulent dimanche et lundi lorsque la tempête frappe. Les travaux d’ingénierie peuvent déborder et les lignes sont susceptibles d’être bloquées par la chute d’arbres ou d’autres débris. Network Rail a exhorté les personnes vivant à proximité des voies ferrées à s’assurer que les meubles de jardin et les trampolines sont attachés.