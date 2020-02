comme on va à un rencard avec l’imprévu. Il flotte dans l’air d’un temps imputé au dérèglement climatique quelque chose d’indéfinissable. En cet après-midi de février, où naguère la vieille cité se laissait chahuter par un petit vent frais, un soleil diabolique plante ses rayons incandescents sur la route dite « pénétrante » des Hlm de Rufisque. A quelques pâtés de maisons se dresse la demeure des Diop, le gîte de l’étrange Omar, «Messager de Dieu» autoproclamé qui agite ou amuse la galerie des réseaux sociaux depuis quelques temps. M. Diouf, quarantaine quelconque, s’éjecte du domicile. Interpellé par nos soins, il informe qu’ «Omar Diop est sorti ». Au moment de se retourner, on tombe nez à nez sur le prétendu «élu», entrain de descendre d’un taxi clando. Habillé d’un caftan bleu-ciel, il cache son visage un brin ridé derrière des lunettes noires. Le premier contact n’est pas raccord avec la météo ambiante : il est froid. Voire glacial.

PUBLICITÉ

Dès après les premiers salamalecs, l’homme se referme, décidé à rester dans son monde de foi : « Je n’ai pas le temps pour vous accorder un entretien, je dois aller à la mosquée pour sacrifier à mon khadara Al Jummah comme chaque vendredi. Il faut revenir une prochaine fois, comme ça on aura le temps de discuter longuement. »Simple (im)posture pour asseoir une légitimité chahutée voire moquée? Mais à peine l’a-t-on tiré par la manche que Omar Diop revienne sur terre. Et s’épanche d’un trait, dans un ton mi-fougue mi-raison qui porte l’écho des railleries subies depuis quelques jours. Depuis l’annonce publique de sa «révélation », accueillie par une salve de critiques et de récriminations. Il n’accepte visiblement pas que l’on ne regarde à hauteur de sa nouvelle dimension. «Je suis un sénégalais, je suis noir et je partage ma mission avec un autre, se lâche-t-il dans un discours empli d’ésotérisme et de mysticisme. Je ne peux pas pour le moment dévoiler son nom conformément à notre mission de messager. Je suis messager et je suis prêt à montrer mes preuves. Qu’on m’invite sur un plateau de télévision et je vais dévoiler les preuves que j’ai par devers moi pour vous prouver que je suis un «messager».

Je suis un musulman pratiquant qui respecte les recommandations divines. Je suis prêt à affronter n’importe qui ose me défier à travers un débat télévisé pour prouver ce que j’avance. Je parle à tous ceux qui disent qu’après le prophète Mohamed PSL, il n’y aura plus un autre messager. Certainement, ils vont se baser sur le Coran, mais moi aussi ma référence, c’est le Coran. Les gens avertis qui vont nous suivre feront la différence.

Certains disent que je suis fou, je ne souffre d’aucun trouble mental et mes voisins peuvent en témoigner. J’ai un grand frère qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, mais personnellement je me porte à merveille. Je ne fume pas, je ne bois pas d’alcool et je ne verse également pas dans l’adultère. Donc, je ne me comporte pas comme un pécheur pour satisfaire mon seigneur, alors pourquoi verser dans le mensonge en inventant mon statut de messager. Je mesure bien la portée d’un tel mensonge envers Allah, je ne me l’autoriserais jamais. J’ai une famille, j’ai des amis, je respecte les Rufisquois, je respecte le peuple sénégalais, donc je n’ai aucun intérêt à mentir, cela n’est pas mon éducation. » confie Omar Diop à nos confrères de l’Observateur.