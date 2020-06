Dans le cadre de l’assouplissement des impacts de la Covid-19, la société Tellium a apporté son soutien en denrées à la population de Bambilor par le biais du député maire de ladite commune, Ndiagne Diop. Ce don est composé d’un camion de riz, de l’huile, des masques et des produits désinfectants. Selon le DG de l’Akys « on est fier de Bambilor et de son maire, on va continuer nos actions dans ce sens-là en améliorant la cité de Bambilor. Aujourd’hui c’est dans ce cadre-là qu’on est venu pour aider la population parce que le cadre de vie est l’élément le plus essentiel dans la vie ». Monsieur Ba de poursuivre que « même si vous réalisez de belles villas et que le cadre de vie n’est pas adéquat, ces vllas n’auront pas de sens». Ainsi, le député-maire de la commune de Bambilor, Ndiagne Diop et le Chef du village ont salué l’action de la société Tellium qui, selon eux, est une aide venue à son heure.





