“Après avoir proposé à sa belle-mère de la laver, la dame l’a coincée dans les toilettes, bouché son nez et lui a forcée à boire près de 3 litres d’eau. Par la suite elle a éb0uillanté Mère Ndioufa et l’a ég0rgé£ avec un un bout de carreau cassé”, raconte une voisine de la victime jointe par Seneweb.

