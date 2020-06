La maladie à coronavirus n’a pas épargné la filière équine. Les propriétaires de chevaux ont à cet effet reçu l’appui de l’État pour faire face à cette crise économique qui touche ce secteur.

Selon Maître Souleymane Diagne de l’écurie la Saint-Louisienne qui a reçu la visite du Ministre Samba Ndiobène Ka qui a effectué une tournée ce 27 juin dans les haras privés de Sangalkam et Niague, « ce qui aujourd’hui nous affecte n’est un secret pour personne. Cette pandémie a mis le monde en hibernation. L’État a décidé de nous appuyer en aliment de bétail. Le tonnage qui nous était affecté, était insuffisant. On a abordé ce sujet avec notre ministre de tutelle. Le Ministre de l’Elevage et de la Production Animale nous a immédiatement répondu et convoqué dans son bureau. Il a donné suite favorable à notre requête. On peut dire que nous sommes rassurés. »

Ainsi 40 tonnes et une subvention de 60 % sur les tracteurs pour la culture des aliments de bétail, seront mises à la disposition de ces propriétaires de chevaux dans les jours à venir pour faire face à cette crise économique causée par la pandémie qui plombe aussi la filière équine du pays…





www.dakaractu.com