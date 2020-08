Rufisque : Mouhamed Ba et Ousseynou Loum candidats au Bfem perdent la vie après les épreuves physiques(Vidéo)

Deux (2) candidats au Brevet de fin d'études moyennes (Bfem) Mouhamed Ba et Ousseynou Loum ne vont jamais terminer l'examen qui a débuté ce mercredi. Ils sont morts noyés dans la mer de Diokhoul, située dans le département de Rufisque. Après avoir passé les épreuves physiques qui se sont déroulées au stade Ngalandou Diouf, les élèves qui habitent à la Sité Tacko, sont partis à la page pour une baignade, avant que l'irréparable ne se produise. Selon la Rfm qui donne l'information, un des corps, celui de Ousseynou a été retrouvé par les maître nageurs qui étaient sur place avec l'aide des sapeurs-pompiers qui l'ont ensuite acheminé dans une structure de la place. Les recherches se poursuivent pour retrouver le corps de Mouhamed. La page où le drame s'est produit est interdite à la baignade. Mais aucune pancarte le notifiant n'a été posé sur place, ont déploré les maîtres-nageurs.

