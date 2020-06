C’est une opération d’envergure qui est prévue ce matin au centre-ville de Rufisque. Le préfet Serigne Babacar Kane a en fait décidé de prendre au sérieux l’anarchie constatée avec une prolifération des étals dans presque tous les coins et recoins du centre-ville. «Le préfet du département de Rufisque informe les personnes ayant des installations et des biens sur la voie publique au niveau du marché central et alentours, notamment dans l’espace compris entre le canal de l’ouest et la clinique Rada jusqu’aux abords de la mosquée Ahmadiya, de prendre leurs dispositions pour les enlever au plus tard le mercredi 24 juin 2020», a sommé le préfet Kane dans un communiqué publié depuis ce vendredi. «Passé ce délai, l’Administration prendra toutes les dispositions nécessaires pour l’enlèvement et la mise en fourrière de ces biens et installations», a prévenu dans la lancée la note préfectorale. Depuis les échauffourées en fin avril entre éléments de la Brigade de surveillance de la mairie de Rufisque-Est et vendeurs, ayant conduit à des blessés dans les deux camps, une situation de no man’s land sévit au marché central. Laissés à eux-mêmes suite à la fuite de responsabilités de la mairie de l’Est qui a tout bonnement décidé de ne plus déployer ses éléments sur les lieux, les vendeurs ont plongé le marché dans une anarchie totale. Pis, ils ont étalé les tentacules du marché hors de ses limites physiques, transformant les abords de la route nationale et bien même au-delà en un vaste espace de commerce, au grand dam des populations qui n’ont de cesse de fustiger sur les réseaux sociaux le laxisme des autorités sur la situation. Des complaintes assurément parvenues au préfet qui a ainsi décidé de remettre de l’ordre dans le centre-ville avec cette opération qui va débarrasser aussi le cœur de la vieille ville des carcasses de voiture stationnées le long du boulevard Maurice Guèye.

