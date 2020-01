Sa disparition inquiète ses proches à l’heure où les enlèvements et meurtres font légion sur le territoire national. Alima Ndour, une jeune fille âgée de 12 ans, est portée disparue depuis mardi dernier. La fille de Khady Cissé et de Ibrahima Ndour est domiciliée à Rufisque, en face de la centrale électrique de Kounoune. Ses proches, inquiets, ont remué ciel et terre pour retrouver ses traces, en vain.

Jointe par Seneweb ce jeudi matin, Khady Cissé livre ses derniers échanges avec sa fille.

« Elle a disparu depuis avant-hier soir. Elle est scolarisée à Darou Rahmane (école Oustaz Faye, une école franco-arabe) à Rufisque. Quand elle est rentrée à la mi-journée, elle est repartie à l’école mais devait, après les cours, rendre visite à son oncle à « Arrêt Chérif ». Mais elle n’est pas arrivée à destination. Jusqu’au crépuscule je n’ai pas eu de ses nouvelles. J’ai appelé pour savoir si elle était arrivée, non », confie-t-elle.

Khady Cissé de donner un détail intriguant : « La dernière personne qui lui a parlé est une fille avec qui elle se rend régulièrement à l’école. Je les ai vus parler longuement, ensuite je suis rentrée pour retourner dans la cuisine. Je l’ai attendue mais elle n’est pas venue. Là, je suis ressortie pour m’enquérir de la situation. Je ne l’ai pas revue et jusqu’au crépuscule elle n’est pas rentrée. Je me suis ensuite rendue chez la fille en question, mais quand j’ai voulu l’interpeller, sa mère l’a sommée de ne pas répondre. Elle lui a murmuré quelque chose en langue socé. Impossible de leur tirer la moindre information », regrette la mère.

Une déposition a été faite au niveau de la police de Rufisque. Et une autre en vue au niveau du commissariat de Diamniadio.