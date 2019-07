Sa carrière, ses voyages, son amour pour le foot: Mbathio Ndiaye nous dit tout

La chanteuse sénégalaise Mbathio Ndiaye vient de lancer dans les bacs le titre de sa nouvelle mixtape intitulée « Da ma la nob si pet ». Selon elle, c’est un sujet assez fréquent dans la discographie sénégalaise.

Ainsi, la chanteuse Mbathio nous fait savoir qu’elle n’a pas vécu l’amour en cachette, mais elle ajoute: « la plupart des femmes vivent cela, en plus il faut que les sénégalais arrêtent d’être méchants et de déstabiliser les gens. On fait tout pour réussir. Légui dara frégué wouma parce que dagno sokor».

Dans cet entretien, l’artiste revient sur son amour pour le foot, sa force tranquille, ses voyages, entre autres…