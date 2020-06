Malgré son revers contre Boy Niang 2 en 2018 et ses deux saisons blanches d’affilée, Sa Thiès est toujours dans le coeur des amateurs et des promoteurs. Ces Temps-ci, le fils de Double Less est très courtisé. Il est dématché contre Garga Mbossé, Yékini jr et Reug Reug. Il a L’embarras du choix. Et pour se rectifier de sa dernière, le volcan de Double Less doit prendre la bonne décision.

Lutte TV

