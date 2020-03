L’histoire de vol de mari entre Clara et Awa Baldé reste toujours fraiche aux yeux des internautes sénégalais. Les deux jeunes dames se regardent maintenant en chiens de faillantes . C’est une ralation brisée désormais entre les deux amies selon les radars de sunubuzz.

On se rappelle de la soirée Wally Seck où tout avait commencé. Awa Baldé a envoyé un message au mari de Clara à une heure assez tardive, ce que le couple n’a pas apprécié. Voyant la scène de loin, on pouvait apercevoir une Clara déterminée et une Awa Baldé cherchant à l’apaiser.

Elle fini par effacer le numéro de son mari devant la dame. Madame Gaye même si elle ne veut pas se prononcer sur cette affaire garde toujours une dent contre Awa Baldé.