Selon une étude publiée ce mardi par l’Observatoire du football (un groupe de recherche suisse), Sadio Mané est le cinquième joueur le plus cher du monde devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Français Klyan Mbappé domine ce classement

Mbappé plus cher au monde

A en croire l’Observatoire du football, un groupe de recherche du Centre international d’étude du sport (CIES), basé à Neuchâtel (Suisse), Mbappé est le joueur le plus cher du monde. L’attaquant du PSG (21 ans, sous contrat jusqu’en 2023) arrive devant l’Anglais Raheem Sterling (Manchester City) et l’Égyptien Mohamed Salah (Liverpool). L’ancien Monégasque devance Raheem Sterling et Mohamed Salah, respectivement estimés à 223,7 et 175,1 millions d’euros tandis que Jadon Sancho et Sadio Mané complètent le Top 5 avec 168,9 et 155,6 millions d’euros.

