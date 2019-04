Sadio Mané au Real Madrid : la demande de Florentino Perez au Sénégalais

Sadio Mané est de plus en plus annoncé au Real Madrid. Et pourtant, le club espagnol n’a pas encore activé son dossier. Il existerait une condition pour que les décideurs madrilènes tentent de le décrocher l’été prochain.

En effet, d’après les révélations du média El Confidencial, les décideurs madrilènes ne seraient prêts à passer à l’action que si l’ancien ailier de Southampton informait ses dirigeants, par écrit, de sa volonté de s’en aller, cet été. « De son côté », informe Wiwsport, « le Daily Mail annonce que les Reds demanderaient plus de 150 millions d’Euros pour accepter de laisser partir Mané ».

A noter que l’attaquant sénégalais a prolongé son contrat cette année avec les Reds, jusqu’au 30 juin 2023.