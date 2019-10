Sadio Mané et Firmino, c’est une belle complicité sur le terrain pour le grand plaisir des fans de Liverpool. Mais, les supporters ne savent toujours qui, entre Sadio et Firmino, copie la célébration de l’autre.

Mané a encore répondu à cette question après le nul (1-1) face au Brésil en Amical.

“Les fans doivent savoir la vérité. C’est Firmino qui copie sur moi, pas l’inverse. À l’entraînement, je lui montre une célébration, il s’empresse de le faire quand il marque et les gens pensent que c’est moi qui copie sur lui”, a-t-il déclaré à Copa 90.

Les supporters attendent la version de Bobby…

Sadio can't help but copy everything Bobby does 😂

[via u/as6228 on Reddit] pic.twitter.com/ezMq6eg9BR

October 11, 2019