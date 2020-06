Voilà, on y est ! Le sport-roi est de retour au «Royaume de sa Majesté» pour le plus grand bonheur des férus du football anglais. Après plusieurs semaines d’interruption provoquée par la pandémie du Covid-19, la Premier League repart ce mercredi, avec la tenue de deux rencontres en retard.

A cette occasion, la rédaction d’Orange Football Club vous propose un gros plan sur le classement des meilleurs buteurs en activité du prestigieux championnat anglais.

De nombreux grands noms du ballon rond ornent le classement. Trois de nos dignes ambassadeurs africains au Royaume-Uni peuvent également se targuer de figurer dans le Top 15: Il s’agit de la superstar sénégalaise de Liverpool Sadio Mané, de son compère d‘attaque égyptien chez les « Reds » Mohamed Salah ainsi que de l’ailier algérien de Manchester City Riyad Mahrez. Coup de projecteur :

1) Sergio Agüero (Argentine/Manchester City): 180 buts

Sa présence en tête du classement s’impose comme une évidence. Meilleur artificier de l’histoire de Manchester City, « El Kun » s’impose également comme étant le buteur étranger le plus prolifique de l’histoire du championnat anglais devant le légendaire Thierry Henry.

2) Harry Kane (Angleterre/Tottenham): 136 buts

L’ouragan « Hurrykane » est irrésistible ! Le « serial buteur » des Spurs fait partie des tous meilleurs à son poste au monde. Pour un joueur qui n’a que 26 ans, son total de buts est impressionnant. Cela en dit long sur sa précocité et aussi sur sa régularité, vu qu’il en est déjà à sa 7e saison dans l’élite.

3) Jamie Vardy (Angleterre/Leicester City): 99 buts

L’expérimenté canonnier des Foxes n’est plus qu’à une unité d’atteindre le seuil des 100 buts en PL et il va certainement atteindre cette barre mythique. Malgré le poids de l’âge, le buteur de 33 ans reste un attaquant de très grande classe et d’une adresse impressionnante.

4) Sadio Mané (Sénégal/Liverpool): 80 buts

Co-meilleur buteur du prestigieux championnat anglais la saison écoulée (22 buts), le Ballon d’Or africain fait désormais l’unanimité en Angleterre !

Avec l’impressionnant total de 80 réalisations en 185 matches, Le Lion de la Téranga n’est plus qu’à 24 longueurs du record absolu de l’illustre Didier Drogba, meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League !

5) Olivier Giroud (France/Chelsea): 80 buts

Il n’est pas le plus technique des attaquants du Royaume, mais en terme d’efficacité aux avant-postes il n’y a rien qu’on puisse lui reprocher. En huit exercices disputés en Premier League l’attaquant de 33 ans comptabilise l’honorable total de 80 buts en 229 matches.

6) Raheem Sterling (Angleterre/Manchester City): 77 buts

7) Theo Walcott (Angleterre/Everton): 74 buts

8) Mohamed Salah (Egypte/Liverpool): 72 buts

9) Christian Benteke (Belgique/Crystal Palace): 71 buts

10) Gylfi Sigurdsson (Islande/Everton): 60 buts

11) David Silva (Espagne/Manchester City): 57 buts

12) Roberto Firmino (Brésil/Liverpool): 56 buts

13) Shane Long (Ireland/Southampton): 55 buts

14) James Milner (Angleterre/Liverpool): 55 but

15) Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City): 53 buts