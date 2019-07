Sadio Mané écarté du ballon D’Or 2019 Par Julio Maldini

Le répute journaliste Julio Maldini a analysé l’actualité du monde du football sur sa chaîne Youtube, dévoilant ses quatre favoris pour le Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Virgil van Dijk et Leo Messi.

« Aujourd’hui, ce sont les quatre candidats qui devraient pouvoir aspirer au Ballon d’Or. Le quatrième serait Cristiano Ronaldo. Pour moi, il fait une très bonne saison, il est dans le onze idéal [de la saison]. Il n’a pas été le meilleur buteur de Serie A, mais a énormément apporté en plus des buts. Le quatrième à avoir le plus de chances est Cristiano Ronaldo », a expliqué Maldini.

« Le troisième est Kylian Mbappé. Il a mis plus de 30 buts en championnat français et, même s’il n’a gagné qu’un titre, la sensation concernant Mbappé est qu’il est au-dessus de Neymar et qu’il est le prochain roi du football », a-t-il estimé sur le ‘crack’ français.

Pour le journaliste, pas de doutes sur les deux premiers : « Ensuite, il reste les deux plus grands candidats : Van Dijk et Leo Messi. Van Dijk a été élu meilleur joueur de la Premier League et de la Ligue des champions. Il a gagné la Ligue des champions, a été deuxième en Premier League mais n’a perdu qu’un match. Après autant de temps sans qu’un défenseur n’ait gagné un Ballon d’Or, je pense que Van Dijk est le bon, si quelqu’un peut le faire, c’est lui ».