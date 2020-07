Sadio Mané forme avec Mohamed Salah et Roberto Firmino l’un des meilleurs trios offensifs du monde. Ils s’entendent à merveille et quand ils sont au top de leur forme, ils ravagent tout sur leur passage. Plusieurs défenses adverses en savent quelque chose.

Interrogé sur cette entente dans un entretien avec Liverpoolfc.com, Sadio Mané a plutôt mis en avant le collectif. Pour lui, il a de la chance de partager le secteur offensif de Liverpool avec de tels joueurs.

« Je dis toujours que nous sommes des garçons chanceux ! Les gens parlent toujours de nous trois, mais je pense que cette équipe est plus que les trois premiers. J’ai de la chance de jouer aux côtés de ces deux grands joueurs [à l’avant] et ils me rendent les choses plus faciles… Je vais continuer à essayer de travailler de plus en plus dur pour être de mieux en mieux pour les prochains matchs », a-t-il fait savoir.

Notons que cette saison, Sadio Mané, Salah et Firmino ont encore été performants. A eux trois, ils cumulent 49 buts toutes compétitions confondues.

Africa Top Sports

L’article Sadio Mané : « J’ai de la chance de jouer aux côtés de Salah et Firmino » est apparu en premier sur Snap221.info.