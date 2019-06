Sadio Mané : «Je ferai tout mon possible pour aider les nécessiteux»

Auteur d’une saison exceptionnelle, l’international sénégalais a logiquement été récompensé par les lecteurs d’Onze Mondial. S’en est suivie une interview qui a retracé son parcours et l’homme qu’il est devenu après le succès. Pour Sadio Mané, rien a changé.

«Tout ce que je fais, je le fais naturellement. Pour moi, c’est très important d’être humain et de penser à l’humanité justement. Si aujourd’hui, toutes les personnes riches du monde essaient de faire une petite chose pour les autres, je pense qu’il n’y aura plus de nécessiteux », considère-t-il.

Ne voulant pas se positionner en « donneur de leçons », Sadio Mané pense tout de même que « c’est important d’aider son prochain. Regarde, aujourd’hui, nous sommes quatre dans cette pièce. Je pense que grâce à Dieu, nous vivons bien. Si on donne chacun 10 ou 20 euros, on peut permettre à plein de gens d’être bien. Pourquoi se priver de ce petit geste ? Un geste minime peut faire un énorme bien… voilà ce que j’essaie de faire. Tant que je serai en vie, je ferai tout mon possible pour aider les nécessiteux».

senegal7