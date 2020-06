Jorgen Klopp était ému après la confirmation du titre de Liverpool. Et Sadio Mané de revenir sur sa motivation à être avec lui et à travailler avec le manager des Reds tous les jours. Morceaux choisis de son entretien mardi avec liverpoolfc.com, visité par Senego.

La chance de travailler avec Klopp

“C’est un grand manager et tout le monde est heureux avec lui. J’ai de la chance de travailler avec lui, c’est sûr, car en tant que joueur et être humain, je me suis développé sous ses ordres, ce qui est vraiment important pour chaque joueur. Nous pouvons voir comment les joueurs se développent dans cette équipe, donc je pense que tout vient de lui. Je le répète, c’est grâce à lui.”

Nous sommes juste là pour les fans

“Je dois dire est simplement que nous savons à quel point ils nous manquent et à quel point nous leur manquons, donc c’est réciproque. Je pense que tout le monde comprend la situation en même temps et ce n’est pas facile en ce moment, mais nous sommes juste là pour eux et nous ferons tout notre possible pour les rendre plus fiers à chaque match. Et je pense que nous aurons le temps de célébrer à nouveau ce titre et de faire de belles fêtes et de bonnes choses.”