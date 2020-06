Vainqueur de la premier league (championnat anglais), l’international Sénégalais Sadio Mané a accordé une interview à nos confrères de Emedia. Ce, pour revenir sur le parcours qui les a menés jusqu’au sacre, mais aussi dévoiler ses ambitions pour le Sénégal.

» Etre le premier Sénégalais à gagner le trophée, honnêtement, n’était pas l’objectif. Le Sénégal mérite d’être au sommet, et je serai heureux de ne pas être le seul Sénégalais à le gagner, franchement. Cela m’aurait fait plaisir qu’un autre Sénégalais gagne la Premier League « , souhaite l’enfant de Bambay dans l’interview.

S’agissant de ses performances individuelles, l’attaquant des Reds explique : « Pour être honnête, tout ce qui m’importait, vraiment, c’était l’objectif collectif, qui était de gagner la Premier League. Maintenant que c’est fait, je vais essayer de prendre le maximum de plaisir sur le terrain, et après si Dieu me récompense par des buts et aussi des passes décisives, ce sera tant mieux pour moi. Mais j’ai envie de gagner tous les matchs qui nous restent. Et c’est le plus important pour moi. »

