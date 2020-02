Longtemps muselé sur la pelouse de la lanterne rouge Norwich, Liverpool s’en est remis au talent de son attaquant Sadio Mané, fraîchement entré en jeu pour l’emporter (0-1).

Liverpool toujours invincible !

Lors de sa première apparition depuis qu’il a été blessé aux Wolverhampton Wanderers il y a trois semaines, Sadio Mané, et comme souvent, est le héros du soir. Entré en seconde période (60e), le Sénégalais, est trouvé dans la profondeur. Il contrôlait en pivot et ne se posait pas la moindre question au moment de conclure du pied gauche (78e).

C’était la 25e victoire de 26 matches de Premier League cette saison pour l’équipe de Jürgen Klopp et le héros de la soirée a insisté sur le fait que ses partenaires ne changeraient pas d’avis lorsqu’ils se rapprocheraient de leur objectif.

Un retour gagnant de Mané !

« C’était la cible depuis le début », a déclaré Mané, interrogé sur le titre par Sky Sports après le match. « Nous nous en sortons très bien. Nous avons encore plus de matchs. Nous ferons tout notre possible en équipe et continuerons de la même manière. Nous verrons ce qui va se passer à la fin de la saison », a-t-il ajouté.

L’objectif de Mané était d’inscrire son 100e dans toutes les compétitions avec les clubs anglais. 75 pour Liverpool après avoir frappé 25 pour Southampton avant de passer aux Reds en 2016. L’international sénégalais a été agréablement surpris par le point de repère, qui représentait un retour idéal après sa mise à pied pour blessure.

100 buts en Angleterre

« Vraiment ! Wow, merci », a-t-il dit à propos de sa prouesse. « Ce n’était pas facile (de sortir blessé). En tant que joueur de football, tout le monde veut jouer tout le temps, mais il faut y faire face. Je suis allé me faire soigner, j’ai travaillé dur et je suis revenu. Nous sommes une équipe solide et les garçons font un excellent travail. Nous sommes Liverpool, nous sommes une équipe solide et nous sommes satisfaits de notre résultat d’aujourd’hui », conclut le ballon d’Or africain.