“Sadio Mané, Le Meilleur Joueur Sénégalais De Tous Les Temps” : El Hadj Diouf Réagit

Le fait d’être le premier Sénégalais à disputer deux finales de la plus prestigieuse compétition de clubs, à être meilleur buteur du championnat anglais, le place un peu plus dans la légende du football sénégalais, même s’il n’a pas encore remporté le Ballon d’Or africain, après trois présences sur le podium, contrairement à ses rivaux Salah et Aubameyang. Malgré cet impair, il est aujourd’hui vu par beaucoup, comme le meilleur footballeur sénégalais de tous les temps. Personnellement, vous le placeriez à quel niveau de l’échelle ?

El Hadji Diouf : “Qu’il soit le meilleur footballeur africain de tous les temps, c’est tout ce que je lui souhaite. Moi j’ai écrit mon histoire. C’est à lui maintenant d’écrire la sienne. Je lui souhaite vivement d’entrer dans le cœur des Sénégalais et d’y rester comme moi j’y suis entré et y resterai à jamais. Je suis très fier de lui. Fier de ce qu’il fait. J’espère qu’il aura le Ballon d’Or qui lui manque. Je prie pour qu’il fasse beaucoup mieux que moi et qu’il fasse même mieux que Samuel Eto’o et Yaya Touré qui ont remporté le Ballon d’Or africain à 5 reprises. Je souhaite à Sadio de remporter les 5 prochains Ballon d’Or pour qu’il devienne le meilleur footballeur africain de tous les temps. Il a tout pour l’être.

Vous savez bien qu’entre Sadio Mané et Elhadj Diouf, il n’y a pas d’enjeu ni de concurrence. Il faut qu’on arrête ce débat inutile au Sénégal. Les jeux de comparaisons… Moi, on m’a comparé avec les joueurs de mon époque et je n’ai pas eu à rougir devant eux. Lui aussi, on le comparera aux joueurs de son époque et il n’aura pas à rougir. Comme je l’ai dit, il n’a rien à envier à personne. Il lui faut juste croire encore plus à lui et continuer sur cette voie pour nous rapporter un trophée avec l’équipe nationale du Sénégal. C’est tout ce que je lui souhaite, à lui et à ses coéquipiers de la sélection. Sadio est Sénégalais et notre vœu, c’est de le voir porter le drapeau du Sénégal très haut. Il faudrait, que nous Sénégalais, nous nous tenions la main dans la main pour l’aider à devenir le meilleur footballeur africain de tous les temps, à nous rapporter ces trophées que nous attendons, la Ligue des Champions et la Coupe d’Afrique. C’est aussi valable pour tous les autres joueurs, même ceux qui sont en difficulté en club comme Diao Baldé Keita, méritent tout notre soutien.”

Source : EMEDIA.SN