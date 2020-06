Arrivé en 2016 à Liverpool comme un joueur de complément, Sadio Mané est devenu, depuis quelques années, un véritable leader. Il fait partie des meilleurs joueurs de l’effectif et se montre décisif dans les grandes rencontres. Une ascension que l’international sénégalais met sur le compte de Jurgen Klopp.

Mané a été clair. Dans une interview accordée à Liverpoolfc.com, le natif de Bambali a fait savoir que son niveau actuel est le fruit d’un travail de longue haleine avec le technicien allemand. Il n’a d’ailleurs hésité à lui jeter des fleurs dans cet entretien.

« C’est un grand manager et tout le monde est heureux avec lui. J’ai de la chance de travailler avec lui, c’est sûr, car en tant que joueur et être humain, je me suis développé sous ses ordres, ce qui est vraiment important pour chaque joueur. Nous pouvons voir comment les joueurs se développent dans cette équipe, donc je pense que tout vient de lui. Je le répète, c’est grâce à lui », a-t-il fait savoir.

Jurgen Klopp est connu pour ce genre de choses. Ayant pris Liverpool dans un état critique, il a façonné cette équipe et aujourd’hui elle est sur le toit de l’Europe et de l’Angleterre. De même pour plusieurs joueurs dont Sadio Mané. Et le joueur en est conscient.

Africa Top Sports

