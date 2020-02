Au Sénégal, le quota des supporters de Liverpool augmente de plus en plus. Et ceci c’est grâce à Sadio Mané. La star du pays de la « Teranga » qui avait rejoint les « Reds » en 2016 en provenance de Southampton, a expliqué comment Liverpool est maintenant suivi au Sénégal, au détriment des autres géants européens.

« Il y a deux ans, ce n’était pas le cas – il y avait plus de fans de Manchester United, de Barcelone et du Real Madrid, mais maintenant c’est Liverpool et c’est partout », a-t-il déclaré à BBC Sport. »

Il ajoute « Les Sénégalais suivent maintenant Liverpool comme ils le font avec l’équipe nationale donc si nous gagnons ce trophée, ce sera énorme pour eux aussi. » «Ils seront juste fiers et heureux de me voir atteindre ce niveau », explique le ballon d’Or africain de la saison 2018-2019.

Liverpool et Sadio Mané sont à quatre victoires du trophée tant attendu, la Premier League.

