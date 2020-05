Actuellement à l’Impact de Montréal, au Canada, Victor Wanyama a joué avec Sadio Mané à Southampton. Lors d’un entretien avec le média anglais The Mirror, le milieu de terrain kényan s’est rappelé d’une anecdote sur le Sénégalais, qui lui avait dit que ses coéquipiers à Southampton ne voulaient pas qu’il marque des buts.

«À un moment donné, Mané s’est approché de moi et m’a dit: « Salut mec, ces gars-là (les joueurs de Southampton) ne veulent pas me passer le ballon, pouvons-nous jouer tous les deux de près ? Ils ne veulent pas que je marque ». J’ai accepté à contrecœur et chaque fois que j’obtenais le ballon, je le lui passais. Je voulais le traiter correctement car c’est un gars bon et gentil», a déclaré le Kényan.

Mais rapidement, Sadio Mané est devenu incontournable chez les Saints, devenant même l’atout numéro 1 de l’attaque. Après des performances XXL, il a été recruté par Liverpool, où il a continué d’écrire son histoire.

