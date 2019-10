Encore une autre nomination pour Sadio Mané. En effet, après The best, le « Onze d’or » et le « Ballon d’Or », l’attaquant des Lions vient d’être retenu dans la shortlist finale des Globe Soccer Awards.

Les nominés…

En cette fin d’année 2019, plusieurs trophées vont être décernés, dont le fameux Ballon d’Or qui sera connu le 2 décembre prochain. Le Global Soccer Awards 2019 va aussi être décerné, informe nos confrères de Galsenfoot. Dans la liste, on retrouve entre autres, Sadio Mané, Ronaldo, Van Dijk, Salah ou encore Messi.

La saison de Mané

Auteur d’une année exceptionnelle, Sadio Mane figure parmi les finalistes de cette édition. Le Sénégalais est co-meilleur buteur de la Premier League, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe et Vice-champion d’Afrique.

Les « Globe Soccer Awards » sont les récompenses annuelles décernées pour l’excellence dans le football, organisés par L’EFAA et la CEA.