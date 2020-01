Dans un entretien avec le site officiel de Liverpool, Sadio Mané a dévoilé ses objectifs pour cette saison. Bien placé pour remporter le titre de la Premier League, Sadio favorise ce sacre que Liverpool n’a plus remporté depuis 1990.

Le sacrifice est la clé de tout exploit

Conscient du travail qui les attend, Sadio pense que le sacrifice est la clé pour réaliser de grands choses. « Jusqu’à ce que l’équipe réussisse et que je réussisse aussi, pour moi, je pense qu’il est nécessaire de se sacrifier pour donner tout ce qui est possible à l’équipe, et bien sûr – chaque joueur. »

La PL et la C1 dans le viseur

Le numéro 10 des Reds vise la Premier League et la Ligue des Champions. « Bien sûr, nous avons accompli des choses et nous voulons faire plus et de grandes choses avec ce club. Nous voulons gagner des trophées – Premier League, Ligue des Champions à nouveau, ce qui ne sera pas facile, nous le savons tous »,

a-t-il déclaré.

« Mais ce que vous avez vu ces dernières années, tout est possible et nous pouvons le faire et le faire à nouveau. Nous avons juste besoin d’avoir faim dans le bon sens et de nous pousser jusqu’au bout », poursuit-il.

Reculer pour mieux sauter

Pour lui, la finale de Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid les a motivés à aller au delà de leurs limites. « Quand nous avons perdu la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid … Je pense que tout a changé et nous nous sommes dit: » C’est possible. Nous avons aussi une équipe jeune et je pense que tout a changé. »